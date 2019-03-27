2019-03-27T16:55:27+03:00
Общество

Чем заинтересовали куйбышевские изобретатели шпионов ЦРУ: в Самаре продолжает работу VIII историко-архивный форум «Память о прошлом – 2019»

Форум посвящен 100-летию со дня принятия Декрета «Об изобретениях».
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Иван Аветисян пожелал участникам форума успешной работы.Иван Аветисян пожелал участникам форума успешной работы.
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«Изобретательство: история и современность», «Психология изобретательства: работа или творчество?», «Литература и искусство как средство популяризации изобретательства» - эти и другие темы сейчас обсуждают в Самаре участники форума, организованного Российским государственным архивом в Самаре при участии Самарского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России» и ООО «Средневолжская газовая компания».

Большой интерес вызвал доклад «Заводы и конструкторы г. Куйбышева 1950-х – 1970-х гг. в документах ЦРУ», подготовленный доктором исторических наук, профессором кафедры всеобщей истории СГСПУ Сергеем Буранком. Кроме вопросов современности – например, обсуждения новых технологий сохранения архивных документов, - на форуме широко представлена тема истории отечественной промышленности и инженерии.

- Мы можем гордиться изобретательскими традициями самарских газовиков, - отметил Председатель Правления «СВГК» Иван Аветисян. - В частности, именно в Самарской области отрабатывались методы электрохимической защиты стальных подземных сетей и использования полиэтиленовых труб для строительства газопроводов. И сегодня мы заинтересованы в применении в своей работе новых ноу-хау.

Форум «Память о прошлом – 2019» продолжит свою работу до 29 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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