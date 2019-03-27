2019-03-27T16:55:31+03:00
Звезды

Самарцев приглашают на финал юниор лиг КВН

От души посмеяться предлагают 28 марта в 17 часов
Евгения ВАСИНА
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Фото группы kvnsamara/vk.comФото группы kvnsamara/vk.comФото: соцсети
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Система юниор лиг КВН Самарской области – это игры в четырех дивизионах, сформированных по территориальному принципу: Самарский, Тольяттинский, Северо-восточный, Юго-западный. Это социально-значимый проект, впервые организованный в нашем регионе. В играх участвуют школьные команды КВН всех муниципалитетов области.

Финал самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области пройдет 28 марта в КРЦ «Звезда». Начало в 17 часов.

На сцене будет шесть команд:

- «Близкие люди» - школа №12,

- «Технобой» - Лицей авиационного профиля № 135,

- «Евалаш» - Гимназия № 133,

- «Перспектива» - Гимназия Перспектива,

- «Мандарин» - пгт Высокая гора, Республика Татарстан,

- «Авангард» - школа № 175

Справка КП:

Организуют и проводят Систему Юниор лиг КВН Самарской области сезона 2018-2019 года правительство Самарской области, Министерство образования и науки Самарской области совместно с СГОО «Самарская городская Лига КВН».

ИСТОЧНИК KP.RU

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