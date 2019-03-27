2019-03-27T18:12:44+03:00
Недвижимость

Через 10 дней штрафуйте всех! Дмитрий Азаров рассказал, как теперь будут наказывать нерадивые УК

Закон о штрфах вступит в силу через 10 дней
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Димитрий Азаров призвал штрафовать управляющие компанииДимитрий Азаров призвал штрафовать управляющие компании
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В Самарской области смогут штрафовать управляющие компании. Соответствующий закон подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом он сообщил во время оглашения своего послания депутатам и жителям региона.

- Сегодня очень часто жалуются на проблемы ЖКХ. Возникают вопросы содержания домов, ремонта, игнорирования обращения горожан. Сейчас изменить ситуацию не получается. Пора заканчивать уговоры. Приняла Дума закон о штрафах, я его подписал, он вступит в силу через 10 дней. Штрафуйте сразу же всех, кто допускал нарушения! И проследите, как все районы это отработают, - призвал Дмитрий Азаров.

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Напомним, что степень недовольства жителей услугами УК достигла градуса кипения. Общественники составили свой список недобросовестных "управляшек". Теперь у ГЖИ и прокуратуры появился реальный инструмент воздействия на недобросовестных работников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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