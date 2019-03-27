2019-03-27T18:17:54+03:00
Общество

Самарцы повторили социальную акцию феминисток, чтобы привлечь внимание к положению мужчин

Гендерные проблемы добрались и до волжских берегов
Кирилл КАРИМОВ
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Авторы проекта решили подробно не объяснять его смыслАвторы проекта решили подробно не объяснять его смыслФото: СОЦСЕТИ
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В социальных сетях появились фотографии молодых самарцев с многозначительными подписями, которые должны привлечь общества к гендерным проблем мужчин. Креатив является перфразом акции феминистически настроенных гражданок из Астрахани.

Несколько снимков иронически обыгрывают языковые ярлыки, которые иногда навешивают на лиц мужского пола в нашей стране. Например, на одной фотографии молодой человек держит швабру, а подпись гласит «Это тряпка, а я мужчина».

Авторы проекта решили оставить его без комментариев, но они нашлись у подписчиков паблика, в котором разместили снимки. Особенно были недовольны снимками женщины.

- Настоящий мужчина всегда сам принимает решения в своей жизни, не мама его, не друзья, а он сам! – выпаливали гендерными штампами самарчанки.

На все возражения, что это ответ на акцию астраханских феминисток под названием «Я женщина, а это…» самарчанки предпочитали не отвечать или отмечали, что женщины в российском обществе находятся под тяжелой пятой патриархата и только к этой гендерной проблеме нужно привлекать внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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