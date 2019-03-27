2019-03-27T18:37:22+03:00
Происшествия

Два салона с игровыми автоматами обнаружены в Тольятти

Незаконные казино нашла прокуратура
Кирилл КАРИМОВ
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"Однорукие бандиты" работали в торговых павильонах"Однорукие бандиты" работали в торговых павильонахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В марте этого года прокуратура Центрального района Тольятти, проверяя вверенную территорию, обнаружила два торговых павильона на улицах Победы, 17а и Ленина, 80а. Там представители надзорного ведомства обнаружили «одноруких бандитов». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Работу незаконных казино пресекли, после чего правоохранители вывезли четыре единицы игрового оборудования.

Сейчас полиция начала доследственную проверку. Органам предстоит выяснить кому принадлежат игровые автоматы и почему они работали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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