Дорожная сеть между Самарой и Тольятти будет оптимизирована

СЕГОДНЯ 20:09 2019-03-27T20:09:27+03:00

Тольятти станет ближе к Самаре во всех отношениях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На региональном уровне заговорили о многолетней мечте урбанистов

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Министерство транспорта и автомобильных дорог подготовит проекты оптимизации сети межмуниципальных и муниципальных маршрутов, регулярных перевозок населения Самарско-Тольяттинской агломерации, для создания крепкой маршрутной сети. Такое поручение чиновникам дал губернатор региона Дмитрий Азаров.

- Развитие агломерации порождает очень серьезные диспропорции, которые требуют государственного регулирования, серьезных вложений в инфраструктуру, - отметил Азаров.

Чтобы агломерация начала существовать в реальности помимо транспортной сети, региону предстоит создать единую социальную инфраструктуру, рынок труда и компенсационный механизм для муниципальных бюджетов.

Впрочем, Дмитрий Азаров посоветовал минтрансу обратить внимание и на транспортные проблемы Самары. В частности, губернатор заявил, что путь из Красноглинского района в Куйбышевский район «отнимает больше сил, чем дорога в Тольятти».

ИСТОЧНИК KP.RU