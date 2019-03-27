Дорожная сеть между Самарой и Тольятти будет оптимизирована
Министерство транспорта и автомобильных дорог подготовит проекты оптимизации сети межмуниципальных и муниципальных маршрутов, регулярных перевозок населения Самарско-Тольяттинской агломерации, для создания крепкой маршрутной сети. Такое поручение чиновникам дал губернатор региона Дмитрий Азаров.
- Развитие агломерации порождает очень серьезные диспропорции, которые требуют государственного регулирования, серьезных вложений в инфраструктуру, - отметил Азаров.
Чтобы агломерация начала существовать в реальности помимо транспортной сети, региону предстоит создать единую социальную инфраструктуру, рынок труда и компенсационный механизм для муниципальных бюджетов.
Впрочем, Дмитрий Азаров посоветовал минтрансу обратить внимание и на транспортные проблемы Самары. В частности, губернатор заявил, что путь из Красноглинского района в Куйбышевский район «отнимает больше сил, чем дорога в Тольятти».
ИСТОЧНИК KP.RU