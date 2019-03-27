Самарцы пожаловались на принудительную высадку из трамвая без кондуктора
В среду вечером, 27 марта, в самарском общественном транспорте случилось очередное происшествие, впрочем, из разряда казусных. Пассажиров трамвая №13 вагоновожатый попросил покинуть салон после того, как выяснилось, что кондуктора в транспорте нет.
- 17-30, водитель высадила всех пассажиров на остановке «Дом печати» - развернулась и поехала искать потерянного кондуктора, - пожаловался в Твиттере горожанин Владимир Г. В мобильную приемную губернатора.
На обращение сразу отреагировали и в ТТУ Самары, где пообещали разобраться в ситуации.
- Водитель не убедилась в присутствии кондуктора и отправилась в рейс по маршруту из Постникова Оврага, - рапортуют в трамвайно-троллейбусном управлении. - Будет привлечена к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU