Самарцы пожаловались на принудительную высадку из трамвая без кондуктора

СЕГОДНЯ 20:39 2019-03-27T20:39:28+03:00

Электротранспорт уехал без кондуктора, а время потеряли самарцы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В среду вечером, 27 марта, в самарском общественном транспорте случилось очередное происшествие, впрочем, из разряда казусных. Пассажиров трамвая №13 вагоновожатый попросил покинуть салон после того, как выяснилось, что кондуктора в транспорте нет.

- 17-30, водитель высадила всех пассажиров на остановке «Дом печати» - развернулась и поехала искать потерянного кондуктора, - пожаловался в Твиттере горожанин Владимир Г. В мобильную приемную губернатора.

На обращение сразу отреагировали и в ТТУ Самары, где пообещали разобраться в ситуации.

- Водитель не убедилась в присутствии кондуктора и отправилась в рейс по маршруту из Постникова Оврага, - рапортуют в трамвайно-троллейбусном управлении. - Будет привлечена к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU