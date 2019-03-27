2019-03-27T21:57:49+03:00
Общество

«Солидный улов для солидных господ»: под Сызранью рыбак из воды вытащил щуку размером с веник

Рыбаки этого города закрывают зимний сезон
Кирилл КАРИМОВ
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Самарским рыбакам попадались щуки и большеСамарским рыбакам попадались щуки и большеФото: СОЦСЕТИ
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Подходит к концу климатическая зима в Самарской области, а значит и рыбакам приходится заканчивать сезон подледной охоты. Самые жаркие рыболовные баталии развернулись под Сызранью.

На днях сызранец Максим поймал крупную щуку. На фото хорошо видно, что речной хищник оказался длиннее, чем хозяйственный веник.

Другой горожанин смог выловить окуня в 1,5 кг, что является огромной редкостью для этого вида рыб. Возможно, данному экземпляру около 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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