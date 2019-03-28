В Самаре водитель «Нивы» сбил на «зебре» двоих подростков

СЕГОДНЯ 07:54 2019-03-28T07:54:22+03:00

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Вечером в среду, 27 марта, в переулке Футболистов в Самаре произошло ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов. Там около 21:30 в районе дома № 5 водитель «Нивы» сбил двоих 13-летних подростков.

- Мальчики перебегали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Они были одни, без взрослых, - сообщают очевидцы в группе «ДТП 163 Самара».

В результате произошедшего подростки получили различные ушибы, с которыми их увезли в больницу. По данным медиков, жизни и здоровью мальчиков ничего не угрожает. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU