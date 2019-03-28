2019-03-28T08:14:46+03:00
Спорт

Баскетбольная «Самара» уступила «Уралу» во втором матче четвертьфинала Суперлиги

Теперь у соперников равный счет в серии — 1:
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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В среду, 27 марта, в «МТЛ Арене» прошел второй матч ¼ финала Суперлиги по баскетболу между местным клубом «Самара» и «Уралом». К сожалению, эта игра сложилась для самарской команды неудачно — она потерпела поражение со счетом 74:81.

С самого начала матча повели гости. Самарцы очень долго не могли набрать очки. К середине стартового периода они уступали со счетом 1:11. Однако благодаря усилиям Антона Глазунова, Бадена Яксена, Ильи Громовса и Алексея Нестерова к концу десятиминутки отставание удалось сократить — 16:21.

В начале второго периода самарские баскетболисты провели 3,5 «сухих» минут, не заработав ни одного очка — 0:8. А к середине периода разница в счете увеличилась еще больше. Эта десятиминутка вновь осталась за «Уралом» - 9:19. И только в третьем периоде самарской команде удалось отыграться. Они не только догнали, но и обошли гостей — 22:20. Заключительная десятиминутка тоже завершилась в пользу самарцев — 27:21, но неудачное начало игры не позволило им выйти в этой встрече победителями. Отставание от «Урала» составило 7 очков.

Эта победа позволила «Уралу» сравнять счет в серии до 1:1. Как сообщает пресс-служба БК «Самара», следующие матчи команды проведут 30 марта и 1 апреля в Екатеринбурге. Пятый матч, если понадобится, состоится в Самаре 4 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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