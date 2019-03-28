2019-03-28T08:43:22+03:00
Общество

Самарской области выделили 2 млрд рублей на борьбу с раком

Эти деньги пойдут на открытие специальных онкокабинетов и центров
Анастасия ФИЛАТОВА
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В ближайшие несколько лет в регионе создадут единую систему раннего выявления и лечения ракаВ ближайшие несколько лет в регионе создадут единую систему раннего выявления и лечения ракаФото: Олег ЗОЛОТО
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В ближайшие годы в Самарской области будет создана единая система раннего выявления и лечения онкозаболеваний. Для этого в регионе появятся различные медцентры. Об этом в среду, 27 марта, в своем послании заявил губернатор Дмитрий Азаров.

- Во всех муниципалитетах планируется открыть первичные онкологические кабинеты с оборудованием для обследования пациентов. Также должны появиться 12 центров амбулаторной онкологической помощи, где будут использоваться технологии телемедицины, - рассказал глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, все эти новшества начнут внедрять уже с 2019 года. «Первопроходцем» станет самарская больница № 8, потом — три межрайонных центра. Кроме того, планируется обновить оборудование областного онкодиспансера, ведь именно на нем будет замкнута система выявления и лечения рака. В 2020 году начнется строительство онкологического центра в Тольятти. Как отметил губернатор, для борьбы с раком региону выделили более 2 млрд рублей. Деньги направили в рамках национального проекта.

Также глава региона добавил, что планируется уделить внимание и сердечно-сосудистым заболеваниям. Для их лечения предполагается открыть специальный центр. Он разместится в Сызрани. В дальнейшем сосудистые центры появятся в Тольятти и Нефтегорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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