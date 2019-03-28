2019-03-28T09:00:19+03:00
Общество

Налоговая в Самаре: с 1 июля произойдет переход на новый порядок регистрации и применения контрольно кассовой техники

С этой даты ее должны будут обязательно применять все организации и ИП
Поделиться:
Кроме того, налоговая Октябрьского района Самары напоминает, что с 01.01.2019 прекращается действие пунктов 1, 2 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской ФедерацииКроме того, налоговая Октябрьского района Самары напоминает, что с 01.01.2019 прекращается действие пунктов 1, 2 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской ФедерацииФото: архив "КП"
Изменить размер текста:

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует о переходе на новый порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники. С 01.07.2019 года контрольно-кассовая техника применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении расчетов, за исключением случаев, указанных в статье 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Кроме того, налоговая Октябрьского района Самары напоминает, что с 01.01.2019 прекращается действие пунктов 1, 2 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 249-ФЗ), согласно которым освобождаются от налогообложения по транспортному налогу физические лица в отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы, если сумма платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, уплаченная в налоговом периоде в отношении такого транспортного средства, превышает или равна сумме исчисленного налога за данный налоговый период.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший глава самарского села отделался условным сроком за махинации с районной землей
В Самаре в детских садах нашли просроченные продукты
Жителям Самары запретили складывать мусор после субботников в контейнеры
В Самарской области за продажу продуктов из Испании и Польши заблокируют 8 сайтов
В Тольятти поймали мошенника, выдававшегося себя за сотрудника правоохранительных органов
У жителя Самары за долги перед налоговой арестовали автомобиль Mitsubishi
Сотрудники собственной безопасности МВД приехали с проверкой к самарским полицейским
Билайн предлагает клиентам дополнительный интернет-трафик за сон и digital-детокс
В Самаре возобновят движение троллейбусов № 10
Миодраг Божович: «Мы все ждем игру с «Арсеналом» с нетерпением»
В больнице Чапаевска скончался слесарь, которого ВАЗ сбил на железнодорожном переезде
Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак: «Экстремальные погодные условия нас точно не пугают»
Движение по новому мосту через Волгу у Климовки запустят в 2024 году
Турникеты в самарских троллейбусах № 6 появятся в начале апреля
Самарской области выделили 2 млрд рублей на борьбу с раком
Баскетбольная «Самара» уступила «Уралу» во втором матче четвертьфинала Суперлиги
В Самаре водитель «Нивы» сбил на «зебре» двоих подростков
«Солидный улов для солидных господ»: под Сызранью рыбак из воды вытащил щуку размером с веник
Самарцы пожаловались на принудительную высадку из трамвая без кондуктора
Дорожная сеть между Самарой и Тольятти будет оптимизирована
Под Самарой молодой водитель сбил школьника и протаранил «Калину»
Два салона с игровыми автоматами обнаружены в Тольятти
Самарцы повторили социальную акцию феминисток, чтобы привлечь внимание к травле мужчин
Через 10 дней штрафуйте всех! Дмитрий Азаров рассказал, как теперь будут наказывать нерадивые УК
Самарский строитель Владимир Кошелев стал врачом на экране
Самарцев приглашают на финал юниор-лиг КВН