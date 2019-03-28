Налоговая в Самаре: с 1 июля произойдет переход на новый порядок регистрации и применения контрольно кассовой техники

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-28T09:00:19+03:00

С этой даты ее должны будут обязательно применять все организации и ИП

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ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары информирует о переходе на новый порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники. С 01.07.2019 года контрольно-кассовая техника применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении расчетов, за исключением случаев, указанных в статье 2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».

Кроме того, налоговая Октябрьского района Самары напоминает, что с 01.01.2019 прекращается действие пунктов 1, 2 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 249-ФЗ), согласно которым освобождаются от налогообложения по транспортному налогу физические лица в отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы, если сумма платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, уплаченная в налоговом периоде в отношении такого транспортного средства, превышает или равна сумме исчисленного налога за данный налоговый период.

ИСТОЧНИК KP.RU