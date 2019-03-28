Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак: «Экстремальные погодные условия нас точно не пугают»

СЕГОДНЯ 09:35 2019-03-28T09:35:12+03:00

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Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак рассказал о подготовке команды к матчу 21 тура РПЛ против тульского «Арсенала». Встреча пройдет на «Самара Арене» в пятницу, 29 марта, и начнется в 19:30.

- У нас дружный коллектив – проблем с психологией нет, настроение у всех отличное. И наши результаты после зимней паузы это поддерживают. За время перерыва успели хорошо потренироваться, несмотря на отсутствие сборников, что немного усложняло подготовку. Экстремальные погодные условия «Крылья» точно не напугают – мы уже играли в такую погоду с «Енисеем», - приводит слова защитника пресс-служба «КС».

ИСТОЧНИК KP.RU