2019-03-28T09:36:25+03:00
Происшествия

В больнице Чапаевска скончался слесарь, которого ВАЗ сбил на железнодорожном переезде

Медики три дня боролись за жизнь мужчины, но спасти его так и не удалось
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В больнице Чапаевска скончался работник одного из местных предприятий, которого вечером 20 марта сбил автомобиль ВАЗ-2114 на улице Ленина.

- 59-летний слесарь-ремонтник находился на железнодорожном переезде, где осуществлял дежурство. В этот момент на него наехала отечественная машина. Мужчина получил травмы, с которыми его увезли в больницу. 23 марта он скончался, - рассказали в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Напомним, за рулем «четырнадцатой» находился 22-летний молодой человек. На момент аварии он находился в трезвом состоянии. Сейчас полицейские проводят по факту произошедшего проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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