2019-03-28T09:56:34+03:00
Спорт

Миодраг Божович: «Мы все ждем игру с «Арсеналом» с нетерпением»

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал подготовку команды к матчу 21 тура РПЛ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Миодраг Божович.Миодраг Божович.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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С «Крыльями Советов» к матчу 21 тура РПЛ против тульского «Арсенала» готовятся вернувшиеся из расположения национальных команд Рамиль Шейдаев и Джано Ананидзе. Ранее были опасения, что Джано не сможет сыграть за «КС» из-за травмы, которую он получил в игре за сборную Грузии. Вернулся в расположение команды и Геннадий Киселев, который выступал за молодежную сборную России.

- В паузу в целом мы тренировались нормально, несмотря на то, что несколько ребят основного состава уезжали в свои сборные. Паул Антон, который восстанавливался после повреждения в расположении румынской команды, также будет готовиться к матчу в основной группе. Каждую тренировку работаем и над тактикой, и над техникой. Мы все ждем игру с «Арсеналом» с нетерпением, - прокомментировал подготовку главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович. Его слова приводит пресс-служба «КС».

Напомним, встреча 21 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Арсенал» пройдет на «Самара Арене» в пятницу, 29 марта. Начало встречи – в 19:30 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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