Сотрудники собственной безопасности МВД приехали с проверкой к самарским полицейским

СЕГОДНЯ 10:21 2019-03-28T10:21:23+03:00

Они проверят работу правоохранителей по борьбе с коррупционными преступлениями

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В Самару приехали сотрудники центрального аппарата МВД. Они проведут проверку в ГУ МВД по Самарской области. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- После моего обращения к министру Владимиру Колокольцеву в самарское ГУ МВД приехала проверка собственной безопасности МВД, - сообщил народный избранник.

По словам Александра Хинштейна, поводом для проверки послужили кадровые перестановки в региональном Главке. В частности, увольнения тех сотрудников, которые занимались расследованием коррупционных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU