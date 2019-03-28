2019-03-28T10:21:23+03:00
Общество

Сотрудники собственной безопасности МВД приехали с проверкой к самарским полицейским

Они проверят работу правоохранителей по борьбе с коррупционными преступлениями
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Проверяющие детально разберутся в работе сотрудников самарского ГлавкаПроверяющие детально разберутся в работе сотрудников самарского Главка
Изменить размер текста:

В Самару приехали сотрудники центрального аппарата МВД. Они проведут проверку в ГУ МВД по Самарской области. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- После моего обращения к министру Владимиру Колокольцеву в самарское ГУ МВД приехала проверка собственной безопасности МВД, - сообщил народный избранник.

По словам Александра Хинштейна, поводом для проверки послужили кадровые перестановки в региональном Главке. В частности, увольнения тех сотрудников, которые занимались расследованием коррупционных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бывший глава самарского села отделался условным сроком за махинации с районной землей
В Самаре в детских садах нашли просроченные продукты
Жителям Самары запретили складывать мусор после субботников в контейнеры
В Самарской области за продажу продуктов из Испании и Польши заблокируют 8 сайтов
В Тольятти поймали мошенника, выдававшегося себя за сотрудника правоохранительных органов
У жителя Самары за долги перед налоговой арестовали автомобиль Mitsubishi
Билайн предлагает клиентам дополнительный интернет-трафик за сон и digital-детокс
В Самаре возобновят движение троллейбусов № 10
Миодраг Божович: «Мы все ждем игру с «Арсеналом» с нетерпением»
В больнице Чапаевска скончался слесарь, которого ВАЗ сбил на железнодорожном переезде
Защитник «Крыльев Советов» Тарас Бурлак: «Экстремальные погодные условия нас точно не пугают»
Движение по новому мосту через Волгу у Климовки запустят в 2024 году
Налоговая в Самаре: с 1 июля произойдет переход на новый порядок регистрации и применения контрольно кассовой техники
Турникеты в самарских троллейбусах № 6 появятся в начале апреля
Самарской области выделили 2 млрд рублей на борьбу с раком
Баскетбольная «Самара» уступила «Уралу» во втором матче четвертьфинала Суперлиги
В Самаре водитель «Нивы» сбил на «зебре» двоих подростков
«Солидный улов для солидных господ»: под Сызранью рыбак из воды вытащил щуку размером с веник
Самарцы пожаловались на принудительную высадку из трамвая без кондуктора
Дорожная сеть между Самарой и Тольятти будет оптимизирована
Под Самарой молодой водитель сбил школьника и протаранил «Калину»
Два салона с игровыми автоматами обнаружены в Тольятти
Самарцы повторили социальную акцию феминисток, чтобы привлечь внимание к травле мужчин
Через 10 дней штрафуйте всех! Дмитрий Азаров рассказал, как теперь будут наказывать нерадивые УК
Самарский строитель Владимир Кошелев стал врачом на экране
Самарцев приглашают на финал юниор-лиг КВН