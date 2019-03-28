Сотрудники собственной безопасности МВД приехали с проверкой к самарским полицейским
Они проверят работу правоохранителей по борьбе с коррупционными преступлениями
Проверяющие детально разберутся в работе сотрудников самарского Главка
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В Самару приехали сотрудники центрального аппарата МВД. Они проведут проверку в ГУ МВД по Самарской области. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
- После моего обращения к министру Владимиру Колокольцеву в самарское ГУ МВД приехала проверка собственной безопасности МВД, - сообщил народный избранник.
По словам Александра Хинштейна, поводом для проверки послужили кадровые перестановки в региональном Главке. В частности, увольнения тех сотрудников, которые занимались расследованием коррупционных преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU