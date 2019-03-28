У жителя Самары за долги перед налоговой арестовали автомобиль Mitsubishi

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-28T10:39:54+03:00

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Житель Самары задолжал налоговой службе 221 тысячу рублей и никак не хотел выплачивать эти деньги. К активным действиям его побудил только арест личного автомобиля.

- В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. В его рамках приставы выяснили, что самарец владеет легковым автомобилем Mitsubishi. Они составили акт описи машины и арестовали ее, предупредив, что в дальнейшем она будет продана на торгах, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Мужчина не захотел расставаться со своей иномаркой и сразу же поспешил погасить долг. Помимо 221 тысячи рублей, он оплатил еще и исполнительский сбор в 15 тысяч рублей. После этого арест с автомобиля был снят.

ИСТОЧНИК KP.RU