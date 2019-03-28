В Самарской области за продажу продуктов из Испании и Польши заблокируют 8 сайтов
Куйбышевская транспортная прокуратура нашла в интернете еще несколько сайтов, на которых предлагается купить запрещенную продукцию. В частности, они выявили 8 онлайн-магазинов с фруктами, овощами и мясом из Польши и Испании, которые запрещены к ввозу на территорию РФ.
- Подобная интернет-торговля является поддержкой экономики страны, которой введены экономические санкции в отношении России в целях подрыва нашей экономики. Мы обратились в суд с требованием признать информацию, размещенную на данных сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ, - сообщили в надзорном ведомстве.
Суд признал требования прокуратуры обоснованными и постановил заблокировать сайты с санкционнной продукцией. Воплощением этого решения займутся сотрудники Роскомнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU