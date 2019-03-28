Жителям Самары запретили складывать мусор после субботников в контейнеры

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-28T11:46:59+03:00

Эти отходы относятся к промышленным, а не к коммунальным

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Жителям Самары, которые собираются помочь в благоустройстве города на апрельском субботнике, напомнили о том, что делать с мусором после его уборки. Как выяснилось, складывать его в контейнеры нельзя.

- Мешки с отходами, которые собираются во время субботников, нельзя складывать в контейнеры для ТКО. Этот мусор является не коммунальными отходами, а промышленными, - сообщили представители компании «ЭкоСтройРесурс».

По словам регоператора, после субботников мусор вывозится на конкурентной основе. Ответственными за вывоз мешков с отходами является организатор мероприятия. Также эта работа зависит от того, где был собран мусор: если на территории общего пользования, то организовать его вывоз будут должны местные администрации, если возле придомовых территорий, то — УК, ЖСК и ТСЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU