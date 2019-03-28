В Самаре в детских садах нашли просроченные продукты

СЕГОДНЯ 12:07 2019-03-28T12:22:28+03:00

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Сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры проверили, насколько качественно организовано питание в ведомственных детских садах железнодорожников в Самаре. В некоторых из них были обнаружены различные нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

- Были проверены детские сады № 118 и № 119, а также три компании, которые оказывают услуги питания. Как оказалось, эти организации не соблюдают сроки хранения продукции и не маркируют ее. Кроме того, они используют губки для мытья посуды, не прошедшие специальную обработку. Также выяснилось, что сотрудник одной из фирм не проходил необходимую гигиеническую подготовку перед работой на кухне, - сообщили в надзорном ведомстве.

Транспортные прокуроры направили представления руководству этих организаций с требованием устранить выявленные нарушения. Кроме того, компании могут привлечь к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU