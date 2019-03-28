2019-03-28T14:32:31+03:00
Происшествия

Бывший глава самарского села отделался условным сроком за махинации с районной землей

Мужчина, желая поднять показатели по уплате налогов, оформил поддельные документы о принадлежности нескольких участков 4 людям
Анастасия ФИЛАТОВА
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Чиновника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиямиЧиновника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиямиФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Самарской области осудили бывшего главу села Старая Бинарадка Красноярского района Михаила Наумова. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями.

- Было установлено, что Наумов решил завысить показатели по уплате земельного налога на территории Старой Бинарадки. Для этого он предоставил поддельные выписки о принадлежности 4 людям нескольких земельных участков общей площадью более 5 тысяч кв.м, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

По данным правоохранителей, в дальнейшем эти люди оформили право собственности на землю, что привело к отчуждению участков из собственности Красноярского района. Весной прошлого года в отношении Михаила Наумова были возбуждены 4 уголовных дела. А в феврале этого года над ним прошел суд. Служители Фемиды признали мужчину виновным и приговорили его к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Недавно приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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