Как добраться до стадиона «Самара Арена» на матч «Крылья Советов» - «Арсенал» 29 марта

СЕГОДНЯ 12:59 2019-03-28T14:01:34+03:00

Публикуем, какие дороги перекроют в день матча на «Самара Арене» и как будет ходить транспорт в этот день

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В пятницу, 29 марта, в 19:30 на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 21 тура чемпионата России по футболу между местным клубом «Крылья Советов» и тульским «Арсеналом». Из-за проведения матча в районе спортобъекта будет временно ограничено движение транспорта.

- С 16:30 до 23:30 29 марта будет закрыт проезд по улице Дальней от Московского шоссе до улицы Арена 2018, а также по Проездам № 7, 8, 10 и 12. А вот по улице Арена 2018 движение будет открыто на всем ее протяжении от Волжского шоссе до улицы Демократической. Также на этой улице будет разрешена стоянка автомобилей, - сообщили в пресс-службе самарского клуба.

Болельщиков до стадиона будут доставлять на трамвае S5. Он будет работать в «длинном» и «укороченном» вариантах:

- «длинный» вариант: от улицы Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, проспект Ленина, КРЦ «Звезда», улицу Ново-Садовую, Барбошину поляну, улицу Демократическую, улицу Ташкентскую с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена». На этом маршруте будут работать 14 трамваев. Первый поедет в 16:28. Интервал движения составит 8-10 минут.

• «укороченный» вариант: от Барбошиной поляны через улицы Демократическая и Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена». Первый трамвай поедет в 18:00. Интервал движения — 5-6 минут.

Также до стадиона «Самара Арена» можно будет доехать на маршрутке № 295 до остановки «Стадион «Самара Арена» / Агропарк». Кроме того, болельщики смогут попасть на спортобъект на другом транспорте с пересадками:

- на трамваях №№ 5, 7, 22, 24, на троллейбусах №№ 8, 19 и на автобусах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 297 – до остановки «Барбошина поляна» на улице Ново-Садовая, далее – с пересадкой на S5;

- на трамваях №№ 22, 24, 25 – до остановки «Московское шоссе» по улице Ташкентской, далее – с пересадкой на S5;

- на автобусе № 50 до остановки «Дачи» по улице Демократической, далее – пешком до стадиона;

- на автобусах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 до остановки «ул. Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.

Отметим, что трамвай № 7 29 марта, начиная с 17:30 и до окончания работы, будет ходить только до Барбошиной поляны.

Вывозить болельщиков со стадиона будут на этом же транспорте. Также будут поданы дополнительные автобусы: №№ 1, 45, 51, 67 - на остановку «ул. Алма-Атинская» на Московском шоссе, а автобусы № 50 — на улицу 2-ой проезд. Что касается трамваев S5, то посадка на них будет проводиться с обеих площадок.

Добавим, что для удобства болельщиков, которые поедут на матч на личном авто, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона. Заехать на нее можно со стороны улицы Демократической и Волжского шоссе по улице Арена 2018, далее – по улице 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по улице 2-ая Стадионная, далее – по улице 2-ой проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU