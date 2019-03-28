В Самаре потратят почти 7 млн рублей на валидаторы для общественного транспорта

СЕГОДНЯ 13:33 2019-03-28T13:33:10+03:00

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Самарское муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» собирается закупить несколько десятков валидаторов для оплаты проезда в общественном транспорте. Речь идет о стационарных терминалах, которые крепятся к поручням.

- Необходима поставка 76 стационарных терминалов с печатью чеков в комплекте с кронштейнами. Максимальная (начальная) цена контракта — 6,95 млн рублей, - говорится в документах, размещенных на сайте госзакупок.

Напомним, что в этом году в Самаре на нескольких маршрутах общественного транспорта, к примеру, в трамвае № 15 и троллейбусе № 16, решили ввести бескондукторную систему оплаты проезда. Сначала пассажирам приходилось передавать деньги за проезд водителю, а теперь они смогут пользоваться специальным оборудованием. Отметим, что на следующей неделе кондукторов уберут еще и из троллейбуса № 6.

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ИСТОЧНИК KP.RU