Рамиль Шейдаев: «Крыльям» реально побороться за еврокубковую зону. Почему нет?»

СЕГОДНЯ 13:37 2019-03-28T14:34:22+03:00

Нападающий «КС» оценил шансы самарской команды подняться до зоны еврокубков в этом сезоне

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Форвард «Крыльев Советво» Рамиль Шейдаев оценил шансы команды подняться в зону еврокубков, а также рассказал про планы на концовку сезона.

- Планы - выжать максимум. До шестого места - пять очков, плюс есть матч в запасе против «Оренбурга». Так что реально побороться даже за еврокубковую зону. Почему нет? – приводит слова Шейдаева sportbox.ru.

Кроме того, Рамиль заявил, что хочет повторить путь игрока лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна, но без «Манчестер Юнайтед».

- Хотели бы повторить путь Генриха Мхитаряна?

- Конечно. Но не через «Манчестер». Лучше сразу попасть в «Арсенал», - сказал Шейдаев.

Напомним, ближайший матч «КС» сыграют дома против тульского «Арсенала». Встреча пройдет на «Самара Арене» 29 марта в 19:30.

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ИСТОЧНИК KP.RU