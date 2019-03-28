Рамиль Шейдаев: «Крыльям» реально побороться за еврокубковую зону. Почему нет?»
Форвард «Крыльев Советво» Рамиль Шейдаев оценил шансы команды подняться в зону еврокубков, а также рассказал про планы на концовку сезона.
- Планы - выжать максимум. До шестого места - пять очков, плюс есть матч в запасе против «Оренбурга». Так что реально побороться даже за еврокубковую зону. Почему нет? – приводит слова Шейдаева sportbox.ru.
Кроме того, Рамиль заявил, что хочет повторить путь игрока лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна, но без «Манчестер Юнайтед».
- Хотели бы повторить путь Генриха Мхитаряна?
- Конечно. Но не через «Манчестер». Лучше сразу попасть в «Арсенал», - сказал Шейдаев.
Напомним, ближайший матч «КС» сыграют дома против тульского «Арсенала». Встреча пройдет на «Самара Арене» 29 марта в 19:30.
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ИСТОЧНИК KP.RU