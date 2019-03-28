2019-03-28T14:31:07+03:00
Общество

В Самаре на торгово-овощной базе незаконно торговали сим-картами

Полицейские нашли там более 600 «симок» на общую сумму 30 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Самаре сотрудники полиции наведались с проверкой на торгово-овощную базу. Как оказалось, там занимались незаконной продажей сим-карт.

- При проверке было выявлено два факта предоставления незаконных услуг сотовой связи. На двоих человек были составлены два административных протокола по статье «Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом» и один протокол по статье «Невыполнение предусмотренных законом требований лицом, действующим от имени оператора связи, или несоблюдение оператором связи установленного порядка идентификации абонентов», - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В ходе рейда по торговым точкам правоохранители нашли более 600 «левых» сим-карт на общую сумму 30 тысяч рублей. Также они возбудили 9 административных дел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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