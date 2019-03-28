Проблема наркомании в Самарской области: ситуация улучшилась, но все еще остается напряженной

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-28T14:29:40+03:00

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В Самарской области за последние годы заметно улучшилась ситуация с наркоманией. Если раньше она оценивалась как «предкризисная», то теперь ее называют просто «напряженной». По словам главы аппарата антинаркотической комиссии региона Вадима Картавченко, в 2018 году показатель распространенности наркомании на 100 тысяч населения снизился на 18% (с 221,2 до 180,8), и теперь он находится на уровне среднероссийского.

- Самарская область перестала быть «самым наркотизированным» регионом России и ПФО. Однако проблема все равно остается актуальной. В первую очередь это касается Самары и Тольятти. Во многом это связано с увеличением масштабов незаконного оборота наркотиков, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, в прошлом году в регионе сохранилась тенденция к общему оздоровлению наркоситуации. На 15% сократилось число зарегистрированных потребителей наркотиков и на 18% - больных наркоманией. Вместе с тем в губернии еще есть над чем работать.

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ИСТОЧНИК KP.RU