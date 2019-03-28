2019-03-28T14:29:40+03:00
Общество

Проблема наркомании в Самарской области: ситуация улучшилась, но все еще остается напряженной

Регион перестал занимать лидирующие позиции в антирейтингах
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
В 2018 году показатель распространенности наркомании в регионе снизился на 18%В 2018 году показатель распространенности наркомании в регионе снизился на 18%Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области за последние годы заметно улучшилась ситуация с наркоманией. Если раньше она оценивалась как «предкризисная», то теперь ее называют просто «напряженной». По словам главы аппарата антинаркотической комиссии региона Вадима Картавченко, в 2018 году показатель распространенности наркомании на 100 тысяч населения снизился на 18% (с 221,2 до 180,8), и теперь он находится на уровне среднероссийского.

- Самарская область перестала быть «самым наркотизированным» регионом России и ПФО. Однако проблема все равно остается актуальной. В первую очередь это касается Самары и Тольятти. Во многом это связано с увеличением масштабов незаконного оборота наркотиков, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, в прошлом году в регионе сохранилась тенденция к общему оздоровлению наркоситуации. На 15% сократилось число зарегистрированных потребителей наркотиков и на 18% - больных наркоманией. Вместе с тем в губернии еще есть над чем работать.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Благодаря "эффективному контракту" врачи Самарской области получают копейки. Журналисты КП выяснили, как начисляется зарплата медицинских работников и когда они будут получать больше

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Журналисты и блогеры Поволжья представили на конкурс «Ростелекома» «Вместе в цифровое будущее» 270 работ
В Самаре энергетиков оштрафовали за отключение отопления в более 400 жилых домах
В Самаре на реставрацию Реального училища нужно 1,5 млрд рублей, но таких денег у города нет
«Это ваше?»: Самарцев приглашают на флешмоб #МусораНЕТ
В Новокуйбышевске осудили мужчину, который в пьяном виде обматерил полицейского
В Самаре стену на площади Славы отремонтируют за 1,3 млн рублей
В Самаре определили среднюю стоимость 1 кв.м жилья на первый квартал 2019 года
В Самаре на торгово-овощной базе незаконно торговали сим-картами
Рамиль Шейдаев: «Крыльям» реально побороться за еврокубковую зону. Почему нет?»
В Самаре потратят почти 7 млн рублей на валидаторы для общественного транспорта
Как добраться до стадиона «Самара Арена» на матч «Крылья Советов» - «Арсенал» 29 марта
Бывший глава самарского села отделался условным сроком за махинации с районной землей
В Самаре в детских садах нашли просроченные продукты
Жителям Самары запретили складывать мусор после субботников в контейнеры
В Самарской области за продажу продуктов из Испании и Польши заблокируют 8 сайтов
В Тольятти поймали мошенника, выдававшегося себя за сотрудника правоохранительных органов
У жителя Самары за долги перед налоговой арестовали автомобиль Mitsubishi
Сотрудники собственной безопасности МВД приехали с проверкой к самарским полицейским