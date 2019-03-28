В Самаре определили среднюю стоимость 1 кв.м жилья на первый квартал 2019 года

СЕГОДНЯ 14:52 2019-03-28T14:52:50+03:00

Средняя стоимость одного "квадрата" на начало 2019 года составила почти 49 тысяч рублей Фото: Диля Ахмадишина

По сравнению с концом прошлого года этот показатель немного «подрос»

Изменить размер текста: A A

Администрация Самары опубликовала постановление об утверждении средней стоимости 1 кв.м жилья на первый квартал 2019 года. Он составил 48883 рубля, что на 1759 рублей больше, чем в конце 2018 года.

- Эта величина применяется для расчета соцвыплат, которые предоставляются работникам муниципальных учреждений Самары на покупку или строительство жилья. Также она используется для определения стоимости приобретения жилья, наличие которого не дает оснований для признания заявителя и членов его семьи нуждающимися в квартирах по договорам социального найма, - отмечают в городской мэрии.

Данное постановление будет распространяться только на те правоотношения, которые возникли с 1 января 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU