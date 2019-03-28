2019-03-28T14:52:50+03:00
Общество

В Самаре определили среднюю стоимость 1 кв.м жилья на первый квартал 2019 года

По сравнению с концом прошлого года этот показатель немного «подрос»
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Средняя стоимость одного "квадрата" на начало 2019 года составила почти 49 тысяч рублейСредняя стоимость одного "квадрата" на начало 2019 года составила почти 49 тысяч рублейФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Администрация Самары опубликовала постановление об утверждении средней стоимости 1 кв.м жилья на первый квартал 2019 года. Он составил 48883 рубля, что на 1759 рублей больше, чем в конце 2018 года.

- Эта величина применяется для расчета соцвыплат, которые предоставляются работникам муниципальных учреждений Самары на покупку или строительство жилья. Также она используется для определения стоимости приобретения жилья, наличие которого не дает оснований для признания заявителя и членов его семьи нуждающимися в квартирах по договорам социального найма, - отмечают в городской мэрии.

Данное постановление будет распространяться только на те правоотношения, которые возникли с 1 января 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Журналисты и блогеры Поволжья представили на конкурс «Ростелекома» «Вместе в цифровое будущее» 270 работ
В Самаре энергетиков оштрафовали за отключение отопления в более 400 жилых домах
В Самаре на реставрацию Реального училища нужно 1,5 млрд рублей, но таких денег у города нет
«Это ваше?»: Самарцев приглашают на флешмоб #МусораНЕТ
В Новокуйбышевске осудили мужчину, который в пьяном виде обматерил полицейского
В Самаре стену на площади Славы отремонтируют за 1,3 млн рублей
Проблема наркомании в Самарской области: ситуация улучшилась, но все еще остается напряженной
В Самаре на торгово-овощной базе незаконно торговали сим-картами
Рамиль Шейдаев: «Крыльям» реально побороться за еврокубковую зону. Почему нет?»
В Самаре потратят почти 7 млн рублей на валидаторы для общественного транспорта
Как добраться до стадиона «Самара Арена» на матч «Крылья Советов» - «Арсенал» 29 марта
Бывший глава самарского села отделался условным сроком за махинации с районной землей
В Самаре в детских садах нашли просроченные продукты
Жителям Самары запретили складывать мусор после субботников в контейнеры
В Самарской области за продажу продуктов из Испании и Польши заблокируют 8 сайтов
В Тольятти поймали мошенника, выдававшегося себя за сотрудника правоохранительных органов
У жителя Самары за долги перед налоговой арестовали автомобиль Mitsubishi
Сотрудники собственной безопасности МВД приехали с проверкой к самарским полицейским