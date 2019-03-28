2019-03-28T15:43:50+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске осудили мужчину, который в пьяном виде обматерил полицейского

Дебоширу придется несколько дней потрудиться на благо города
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина оскорбил полицейского, когда тот вел его в больницуМужчина оскорбил полицейского, когда тот вел его в больницуФото: Архив "КП"
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В Новокуйбышевске суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, который обвинялся в публичном оскорблении сотрудника полиции.

- 4 декабря 2018 года мужчина распивал спиртные напитки в общественном месте. За что был задержан, а затем доставлен в больницу для проведения медосвидетельствования. При входе в учреждение мужчина в присутствии свидетелей оскорбил полицейского грубой нецензурной бранью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

На суде новокуйбышевец полностью признал свою вину и извинился перед полицейским. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов обязательных работ. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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