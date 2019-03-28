«Это ваше?»: Самарцев приглашают на флешмоб #МусораНЕТ

СЕГОДНЯ 15:49 2019-03-28T15:50:24+03:00

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Неравнодушные самарцы взялись за очистку общественных пространств. Сейчас порядок наводят в районе шестого причала. Это местечко на границе с речным портом пользуется огромной популярностью. Каждый вечер здесь встречают закат десятки горожан. С собой они приносят еду и напитки, а закончив любоваться природой, оставляют на побережье мусор. За зиму там образовались горы бутылок и фантиков. Как только вода в Волге поднимется, все эти сокровища попадут в реку. Чтобы этого не произошло активные самарцы и взялись за очистку берега. Первая такая акция прошла 23 марта.

- На Западе сейчас набирает популярность челлендж #trashtag по уборке мусора, люди фотографируют грязное место, затем собирают мусор и снова фотографируют. Мы решили не отставать от них и провести свой челлендж #МусораНет, тем более наш эковолонтер Самары, подсказала, где можно провести такую уборку. Пришли мы в 13:00 дня и до 15:00 смогли убрать мусор с поверхности набережной. Мусор делили на три вида: пластик, стекло, общий мусор. После общего фото с собранным мусором, пластик и стекло уехала в пункты приема ПЭТ и стекла, а остальное мы донесли до контейнерной площадки, - рассказала общественная деятель Татьяна Ан.

Очередной сбор мусора запланирован на субботу 30 марта. Присоединиться может любой желающий. Сбор волонтеров с 13:00 до 15:00 на остановке конечного 297 маршрута.

Организаторы обещают обеспечить перчатками и необходимым инвентарем.

Ждем на челлендж 30.03.2019 ЭкоШок. Чистый город Самара..

ИСТОЧНИК KP.RU