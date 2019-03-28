В Самаре на реставрацию Реального училища нужно 1,5 млрд рублей, но таких денег у города нет

СЕГОДНЯ 16:19 2019-03-28T16:49:47+03:00

В бюджете даже не хватает средств на консервацию здания

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В Самаре обсудили дальнейшую судьбу Реального училища, которое находится на улице Алексея Толстого. Здание уже давно нуждается в реставрации, но денег на эти работы нет. Пока власти подготовили только проект консервации объекта.

- В настоящее время разработан проект, который включает в себя аварийные, восстановительные и реставрационные работы, а также мероприятия по ограничению доступа сторонних людей на территорию училища. Документация уже прошла экспертизу и получила согласование, - рассказал руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов.

По словам чиновника, сметная стоимость работ составила более 47 млн рублей, однако бюджетом не предусмотрены эти средства. Сейчас власти ищут другие источники финансирования. Если необходимые деньги будут найдены, то консервация здания начнется уже в этом году. Что касается полного восстановления Реального училища, то на эти цели, по предварительным оценкам, потребуется как минимум 1,5 млрд рублей. Таких денег ни в городском, ни областном бюджете сейчас нет. В связи с этим здание предложили передать федеральным структурам, как это было сделано с Фабрикой-кухней, где разместится филиал Третьяковской галереи.

Пока конкретных решений о том, как сохранить здание Реального училища, нет. В конце июля этот вопрос будет вновь поднят на совместной встрече администрации города и профильных министерств.

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ИСТОЧНИК KP.RU