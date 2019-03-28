В Самаре энергетиков оштрафовали за отключение отопления в более 400 жилых домах

СЕГОДНЯ 16:40 2019-03-28T16:40:24+03:00

Более 76 тысячам самарцев из-за аварии пришлось в течение двух суток сидеть в холодных квартирах Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Речь идет о порыве на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора в январе этого года

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В Самаре привлекли к ответственности Предприятие тепловых сетей. Поводом для этого послужило отключение отопления в 471 доме более чем на сутки из-за коммунальной аварии на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора.

- В отношении руководства предприятия были возбуждены административные дела по статье "Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами". Также было внесено представление с требованием привлечь виновных к дисциплинарной ответственности, - сообщили в прокуратуре Кировского района.

После рассмотрения актов прокурорского реагирования виновных лиц наказали, а само предприятие и его исполнительного директора подвергли штрафам.

Напомним, коммунальное ЧП, которое оставило без тепла 76 161 жителя Кировского и Промышленного районов, произошло 22 января. Тогда теплоэнергетики выявили порыв на трубе диаметром 1000 мм. Мало того, что у людей возникли перебои с отоплением, так некоторые из-за разлива кипятка получили ожоги различной степени тяжести. Ночью 23 марта ремонт был практически завершен, но тут обнаружился еще один порыв. В итоге устранение аварии затянулось до 24 января.

Акты реагирования рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, АО «ПТС» и исполнительный директор подвергнуты штрафам.

ИСТОЧНИК KP.RU