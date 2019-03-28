Журналисты и блогеры Поволжья представили на конкурс «Ростелекома» «Вместе в цифровое будущее» 270 работ

СЕГОДНЯ 16:57 2019-03-28T16:57:29+03:00

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270 работ поступило от журналистов и блогеров Поволжья на VIII конкурс «Вместе в цифровое будущее», организатором которого выступил «Ростелеком» в партнерстве с Ericsson. Наибольшее число заявок регионального этапа конкурса – из Татарстана.

От Самарской области на конкурс заявлено 16 работ в номинациях «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ», «Социальные медиа», «5G – платформа новых возможностей», «Биометрия – путь к цифровой идентичности».

Победитель конкурса 2018 года в номинации «Интернет-СМИ» Алексей Лисовицкий на этот раз представил на суд жюри три работы. «Этот конкурс является одновременно драйвером саморазвития и экзаменом с хорошими экзаменаторами. Очень приятно, что главный приз я получил из рук профессионалов, представителей мощных компаний, которые могут оценить хороший продукт. Я участвовал в конкурсе «Ростелекома» несколько раз, а выиграл один. Это не детский утренник, в котором побеждает каждый. Среди участников много сильных журналистов, и каждый хочет попасть на вершину. А способ один – вложить душу в то, что ты делаешь», – поделился секретом успеха Алексей.

Евгения Васина в конкурсе новичок: «Меня привлекла к участию возможность посмотреть работы коллег из разных регионов страны. Их изучение полезно по двум причинам. Во-первых, появляется спортивный интерес, хочется узнать о том, как это происходит у нас. А во-вторых, большое количество уникальных творческих проектов вдохновляет на создание собственных текстов о трендах, инновациях и сервисах. Это очень серьезная мотивация».

Работы журналистов и блогеров принимаются до 31 марта 2019 года. Итоги регионального этапа члены жюри подведут в апреле, а на федеральном уровне – в июне текущего года.

Победители отправятся в штаб-квартиру компании Ericsson в Стокгольме. Подробности на сайте smi.rt.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU