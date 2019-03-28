Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

СЕГОДНЯ 18:01 2019-03-28T18:01:39+03:00

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Корпорация «Кошелев» поддерживает активных студентов, которые кроме успешной учебы успевают реализовать себя в творчестве. Поэтому компания оказала поддержку фестивалю искусств "Студенческая весна" в Самарском государственном экономическом университете. За победу боролись 6 институтов СГЭУ, а завершила вечер концертная программа Института коммерции, маркетинга и сервиса. Теперь самые яркие участники уже готовятся к гала-концерту, чтобы покорить не только город, но и Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU