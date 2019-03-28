2019-03-28T18:04:31+03:00
Общество

Мартовские осадки установили в Самарской области новый рекорд

Обильный дождь со снегом, прошедшие 27 марта, перекрыли показатель 1995 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Синоптики предупреждают, что мокрый снег и дождь задержатся в регионе до конца неделиСиноптики предупреждают, что мокрый снег и дождь задержатся в регионе до конца неделиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Мартовская погода продолжает ставить рекорды в Самарской области. Сначала она удивляла жителей обильным снегом, потом высокой температурой, а теперь большим количеством дождя и мокрого снега. Так, в среду, 27 марта, в регионе был зафиксирован новый абсолютный суточный максимум количества осадков - 7 мм.

- Такое большое количество осадков выпало в Челно-Вершинах. Отклонение от предыдущего максимума количества осадков составило 2,2 мм. Последний раз рекорд был зафиксирован в 1995 году, - сообщили в Приволжском УГМС.

Отметим, что дождь и мокрый снег не покинут Самарскую область до конца марта. Они будут идти и ночью, и днем. Что касается температуры воздуха, то она будет держаться преимущественно выше нуля градусов. В выходные в ночное время суток столбики термометров будут опускаться до -6 градусов, из-за чего на дорогах возможна гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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