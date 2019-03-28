Мартовские осадки установили в Самарской области новый рекорд
Мартовская погода продолжает ставить рекорды в Самарской области. Сначала она удивляла жителей обильным снегом, потом высокой температурой, а теперь большим количеством дождя и мокрого снега. Так, в среду, 27 марта, в регионе был зафиксирован новый абсолютный суточный максимум количества осадков - 7 мм.
- Такое большое количество осадков выпало в Челно-Вершинах. Отклонение от предыдущего максимума количества осадков составило 2,2 мм. Последний раз рекорд был зафиксирован в 1995 году, - сообщили в Приволжском УГМС.
Отметим, что дождь и мокрый снег не покинут Самарскую область до конца марта. Они будут идти и ночью, и днем. Что касается температуры воздуха, то она будет держаться преимущественно выше нуля градусов. В выходные в ночное время суток столбики термометров будут опускаться до -6 градусов, из-за чего на дорогах возможна гололедица.
ИСТОЧНИК KP.RU