В Самаре на Советской неисправный кабель парализовал движение трамваев
В четверг, 28 марта, на улице Советской в Самаре образовалась пробка из трамваев. Вагоны встали без движения около четырех часов дня. Их движение оказалось парализовано почти на два часа. Об этом «Комсомольской правде - Самара» сообщили очевидцы. Как выяснилось, виной транспортного коллапса стал вышедший из строя кабель.
- Вышла из строя кабельная линия. На месте происшествия работала аварийная бригада. Велись работы по «перешивке», - сообщили в Трамвайно-троллейбусном управлении.
По словам других горожан, некоторое время трамваи не ездили и по улице Победе. Пассажирам пришлось пересаживаться на другой транспорт. Как уточнили в ТТУ, движение трамваев по улице Советской было восстановлено в обоих направлениях в 18:55.
ИСТОЧНИК KP.RU