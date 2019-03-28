В Самаре на Советской неисправный кабель парализовал движение трамваев

СЕГОДНЯ 18:18 2019-03-28T18:26:26+03:00

Трамваи встали без движения больше чем на час Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В четверг, 28 марта, на улице Советской в Самаре образовалась пробка из трамваев. Вагоны встали без движения около четырех часов дня. Их движение оказалось парализовано почти на два часа. Об этом «Комсомольской правде - Самара» сообщили очевидцы. Как выяснилось, виной транспортного коллапса стал вышедший из строя кабель.

- Вышла из строя кабельная линия. На месте происшествия работала аварийная бригада. Велись работы по «перешивке», - сообщили в Трамвайно-троллейбусном управлении.

По словам других горожан, некоторое время трамваи не ездили и по улице Победе. Пассажирам пришлось пересаживаться на другой транспорт. Как уточнили в ТТУ, движение трамваев по улице Советской было восстановлено в обоих направлениях в 18:55.

ИСТОЧНИК KP.RU