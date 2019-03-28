В Самарской области нетрезвый водитель попался на взятке полицейскому в 200 евро

СЕГОДНЯ 19:01 2019-03-28T19:01:53+03:00

Мужчина не хотел, чтобы инспектор ГИБДД составлял на него протокол за пьяную езду Фото: Архив "КП"

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Следственный отдел Новокуйбышевска возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в даче взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- 15 марта мужчина, находясь в патрульном автомобиле, передал инспектору ГИБДД 200 евро за то, чтобы он не стал составлять на него протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения, - рассказали правоохранители.

Сразу после этого мужчину задержали. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU