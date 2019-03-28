В Самарской области нетрезвый водитель попался на взятке полицейскому в 200 евро
Желание избежать административной ответственности привело мужчину к возбуждению уголовного дела
Мужчина не хотел, чтобы инспектор ГИБДД составлял на него протокол за пьяную ездуФото: Архив "КП"
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Следственный отдел Новокуйбышевска возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в даче взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
- 15 марта мужчина, находясь в патрульном автомобиле, передал инспектору ГИБДД 200 евро за то, чтобы он не стал составлять на него протокол за управление автомобилем в состоянии опьянения, - рассказали правоохранители.
Сразу после этого мужчину задержали. Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU