В Сызрани на девушку с крыши дома рухнула глыба льда

СЕГОДНЯ 19:28 2019-03-28T19:29:17+03:00

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Проблема падающего с кровель снега все еще остается актуальной. Так, в Сызрани местную жительницу уже два дня "преследуют" глыбы льда. Они повадились срываться с крыши именно в тот момент, когда она заходит в дом.

- 26 марта на улице Гидротурбинной, 32 на меня прилетела глыба льда. Хорошо, что еще не на голову. А 27 марта как только я зашла в помещение по тому же адресу, следом рухнула здоровая льдина. То ли карма, то ли кто-то плохо работает, - поделилась девушка в соцсетях, посоветовав другим жителям быть осторожнее.

По словам сызранки, в результате первого падения глыбы она получила небольшую травму. У нее оказалась повреждена кисть левой руки.

Глыба льда оставила на руке сызранки царапинуФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU