Новый сезон драмтеатра в Самаре может открыть "Любимец публики"

СЕГОДНЯ 19:49 2019-03-28T19:49:15+03:00

Худрук Валерий Гришко рассказал, как в "драме" ждут нового режиссера, каких новинок стоит ждать публике и что он думает о проектах реконструкции здания театра

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Худрук Самарского академического театра драмы Валерий Гришко рассказал журналисту "КП-Самара" о планах на окончание сезона и возможных открытиях сезона нового. Он отметил, что сейчас в "драме" ждут нового главрежа - Михаила Лебедева. Его кандидатура уже утверждена, остались формальности.

- У нас есть список режиссеров, которые приходили, но не оправдывали надежд. Мы искали человека, которого принял бы театр и для которого театр стал бы чем-то большим, чем просто "пересадочный пункт". Миша Лебедев очень хороший парень, ему 34 года - уже опытный человек. И труппа его очень хорошо приняла, - отметил Гришко.

Он рассказал, что в мае Михаил Лебедев еще поставит спектакль по повестям Шукшина. Также сезон закроет еще одна работа Тэмо Эсадзе (он уже ставил в Самаре "Моего бедного Марата"). В этот раз режиссер представит на суд публики чеховских "Трех сестер".

- Следующий сезон, может быть, откроет один из этих спекталей. Или новая постановка, которую я сейчас делаю: это спектакль, комедия "Любимец публики". История для актера, Владимира Гальченко. Это комедия о том, как трудно быть любимцем публики и как легко им перестать быть, - поделился планами Валерий Гришко.

Кстати, в среду Дмитрий Азаров рассказал, что уже выделены деньги на реконструкцию театра драмы. Осталось выбрать проект. И присоединиться к этому процессу предложили широкой общественности. Также губернатор отметил, что неплохо было бы возродить традиции меценатства. И поддержать театр рублем - это могли бы сделать бизнесмены.

ИСТОЧНИК KP.RU