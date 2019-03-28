2019-03-28T20:08:08+03:00
Общество

Житель Тольятти едва не лишился водительских прав за долги по 48 штрафам

Мужчина не стал доводить дело до крайности и поспешил выплатить государству 66,5 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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"Вспомнить" о долгах автомобилисту помогли судебные приставы"Вспомнить" о долгах автомобилисту помогли судебные приставыФото: Архив "КП"
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В Тольятти приставы нашли управу на автомобилиста, который накопил приличный долг по штрафам. Мужчина вспомнил о своей задолженности в 66,5 тысяч рублей только после того, как ему пригрозили лишением водительских прав.

- В отношении тольяттинца было возбуждено 48 исполнительных производств о взыскании административных штрафов Госавтоинспекции, которые в дальнейшем объединили в одно. Мужчину предупредили, что он должен погасить свой долг в течение пяти дней, иначе его лишат водительских прав и запретят выезжать за пределы страны, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Мужчина решил не усугублять ситуацию и поспешил полностью оплатить все штрафы. Сразу после этого все ограничения с него были сняты, а исполнительное производство окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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