Житель Тольятти едва не лишился водительских прав за долги по 48 штрафам
В Тольятти приставы нашли управу на автомобилиста, который накопил приличный долг по штрафам. Мужчина вспомнил о своей задолженности в 66,5 тысяч рублей только после того, как ему пригрозили лишением водительских прав.
- В отношении тольяттинца было возбуждено 48 исполнительных производств о взыскании административных штрафов Госавтоинспекции, которые в дальнейшем объединили в одно. Мужчину предупредили, что он должен погасить свой долг в течение пяти дней, иначе его лишат водительских прав и запретят выезжать за пределы страны, - сообщили в УФССП по Самарской области.
Мужчина решил не усугублять ситуацию и поспешил полностью оплатить все штрафы. Сразу после этого все ограничения с него были сняты, а исполнительное производство окончено.
ИСТОЧНИК KP.RU