2019-03-28T20:43:30+03:00
Общество

В Самарской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

В целом по региону число заразившихся вирусами снизилось на 8,5%
Анастасия ФИЛАТОВА
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Снижение заболеваемости отмечается во всех возрастных группахСнижение заболеваемости отмечается во всех возрастных группахФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Число заболевших гриппом и ОРВИ в Самарской области пошло на спад. Снижение заболеваемости отмечается во всех возрастных группах. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Самарской области.

- За минувшую неделю в регионе заболели 8656 человек, в том числе 3950 жителей Самары. По сравнению с предыдущим периодом этот показатель среди совокупного населения области снизился на 8,5%, а вот среди жителей Самары, наоборот, вырос на 2%, - рассказали представители ведомства.

Как отмечают специалисты, по состоянию на 25 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ в Самарской области ниже эпидемического порога на 28,6%, а по Самаре - в 2,2 раза. В регионе по-прежнему циркулируют вирусы свиного и гонконгского гриппа, а также вирусы гриппа В, парагриппа, рино- и аденовирусы, однако их стало заметно меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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