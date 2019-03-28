Житель Самары пытался подкупить борца с коррупцией 20 тысячами рублей

СЕГОДНЯ 21:37 2019-03-28T21:37:38+03:00

За эти деньги мужчина хотел избежать составления протокола за продажу алкоголя с нарушением правил

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Следственный отдел по Красноглинскому району Самары возбудил уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в покушении на дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По версии следствия, 19 марта мужчина передал оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции незаконное вознаграждение в 20 тысяч рублей. Он хотел, чтобы за эти деньги правоохранитель не стал составлять протокол на его фирму за нарушение правил продажи алкогольной продукции. Однако полицейский отказался от взятки, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время директор-взяткодатель задержан. Расследование уголовного дела в отношении него продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU