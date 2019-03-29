В Самаре пьяный водитель Chevrolet Niva протаранил трамвай
Авария произошла на пересечении улицы Физкультурной и 1-го Безымянного переулка
Фото: Ночной ПатрульФото: vk.com
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Вечером в четверг, 28 марта, в Советском районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении улицы Физкультурной и 1-го Безымянного переулка столкнулись трамвай и автомобиль Chevrolet Niva.
- Аварию спровоцировал водитель внедорожника. Он был пьян. Это подтвердило и освидетельствование. Оно показало превышение паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, - рассказали активисты "Ночного Патруля".
По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. На месте ДТП работали сотрудники ДПС. Им предстоит установить все детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU