В Самаре пьяный водитель Chevrolet Niva протаранил трамвай

СЕГОДНЯ 07:57 2019-03-29T07:57:13+03:00

Авария произошла на пересечении улицы Физкультурной и 1-го Безымянного переулка

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Вечером в четверг, 28 марта, в Советском районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта. На пересечении улицы Физкультурной и 1-го Безымянного переулка столкнулись трамвай и автомобиль Chevrolet Niva.

- Аварию спровоцировал водитель внедорожника. Он был пьян. Это подтвердило и освидетельствование. Оно показало превышение паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, - рассказали активисты "Ночного Патруля".

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. На месте ДТП работали сотрудники ДПС. Им предстоит установить все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU