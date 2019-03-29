2019-03-29T08:23:07+03:00
Общество

В двух населенных пунктах Самарской области зафиксировали новый рекорд по осадкам

Обильный снег с дождем 28 марта перекрыли показатели годичной давности
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новые рекорды синоптики зафиксировали в Новодевичье и СызраниНовые рекорды синоптики зафиксировали в Новодевичье и СызраниФото: Архив "КП"
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Весна в Самарской области продолжает устанавливать новые погодные рекорды. Так, 27 марта, в Челно-Вершинах был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков 1995 года, а уже на следующий день дождь со снегом превзошли показатели в других районах.

- В четверг, 28 марта, в двух населенных пунктах Самарской области — в Новодевичье и в Сызрани — были зафиксированы новые абсолютные суточные максимумы количества осадков. И там, и там был побит рекорд 2018 года, - сообщили в Приволжском УГМС.

По данным специалистов, вчера в Новодевичье выпало 10,7 мм осадков, что на 4,2 мм больше, чем в прошлом году. А в Сызрани максимальное количество осадков составило 11,2 мм, что на 1,9 мм выше предыдущего показателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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