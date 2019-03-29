2019-03-29T08:44:13+03:00
Общество

Самарцев зовут поучаствовать в забеге вдоль Волги

Соревнования пройдут в честь Дня космонавтики
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дистанция самого маленького забега составит 600 метров, а самого длинного - 21,1 кмДистанция самого маленького забега составит 600 метров, а самого длинного - 21,1 кмФото: Архив "КП"
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В следующее воскресенье, 7 апреля, в Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики и 100-летию со дня рождения почетного конструктора РКЦ «Прогресс» Дмитрия Козлова. Жителей города приглашают поучаствать в этом мероприятии.

- Забег пройдет под девизом «Будь первым» по Волжскому проспекту, улице Максима Горького, улице Лесной и Северо-Восточной магистрали. Соревнования будут проходить на нескольких дистанциях: 600 м (детский забег), 3 км, 5х3 км (корпоративный забег), 10 км и 21,1 км, - рассказали в администрации города.

Торжественное открытие пройдет около бассейна ЦСКА в 9:00. Первыми в 9:45 стартуют дети. Всего ожидается более 1000 участников. Победителей наградят дипломами и медалями. Зарегистрироваться на забеги дистанциями 600 м, 3 км, 10 км и 21,1 км можно будет до 20:00 4 апреля на сайте. А заявки на корпоративные команды будут приниматься до 23:59 1 апреля на электронную почту: info@samaramarathon.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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