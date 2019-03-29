2019-03-29T08:59:38+03:00
Общество

В Самаре изменят схему движения автобусов № 7 и 27

По просьбам пассажиров перевозчик изменил место отстоя транспорта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Теперь место отстоя автобусов будет в районе кинотеатра "Луч"Теперь место отстоя автобусов будет в районе кинотеатра "Луч"Фото: Архив "КП"
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В Самаре решили скорректировать схему движения автобусов № 7 и № 27. По многочисленным просьбам горожан перевозчик изменил их место отстоя.

- С 1 апреля автобусы № 7 и № 27 будут отстаиваться не в районе Безымянского рынка на улице Вольской, а в районе кинотеатра «Луч», - сообщили в пресс-службе компании «СамараАвтоГаз».

Отметим, что сейчас автобус совершает кольцевое движение по улицам Каховской и Вольской, а затем останавливается на конечной «Безымянский рынок». Поскольку на данном участке действует одностороннее движение, то транспорт продолжает движение по улице Победы на остановку «улица Каховская». Многие пассажиры заранее садятся в автобус, чтобы вместе с водителем завершить рейс, а затем поехать в новый, однако во время обеденного перерыва автобус заканчивает движение на конечной остановке. Именно из-за этого перевозчик решил скорректировать схему маршрутов № 7 и 27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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