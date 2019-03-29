В Самаре изменят схему движения автобусов № 7 и 27

СЕГОДНЯ 08:57 2019-03-29T08:59:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре решили скорректировать схему движения автобусов № 7 и № 27. По многочисленным просьбам горожан перевозчик изменил их место отстоя.

- С 1 апреля автобусы № 7 и № 27 будут отстаиваться не в районе Безымянского рынка на улице Вольской, а в районе кинотеатра «Луч», - сообщили в пресс-службе компании «СамараАвтоГаз».

Отметим, что сейчас автобус совершает кольцевое движение по улицам Каховской и Вольской, а затем останавливается на конечной «Безымянский рынок». Поскольку на данном участке действует одностороннее движение, то транспорт продолжает движение по улице Победы на остановку «улица Каховская». Многие пассажиры заранее садятся в автобус, чтобы вместе с водителем завершить рейс, а затем поехать в новый, однако во время обеденного перерыва автобус заканчивает движение на конечной остановке. Именно из-за этого перевозчик решил скорректировать схему маршрутов № 7 и 27.

ИСТОЧНИК KP.RU