В Похвистнево может появиться собственный кинотеатр

СЕГОДНЯ 09:16 2019-03-29T09:16:24+03:00

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Жители Похвистнево попросили властей города помочь в организации досуга детей во время школьных каникул. Так, они предложили устраивать просмотры фильмов в местном Дворце культуры, однако, как выяснилось, сделать этого пока невозможно.

- ДК не может организовать таких показов, потому что там отсутствует необходимое оборудование, - приводит слова городской администрации «Похвистнево-Информ».

В мэрии добавили, что в этом году была подана заявка на участие в федеральном конкурсе поддержки кинотеатров. Если ее одобрят, то у Похвистнево есть все шансы получить собственный кинотеатр.

ИСТОЧНИК KP.RU