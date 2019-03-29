В Похвистнево может появиться собственный кинотеатр
Его хотят обустроить в местном Дворце культуры
Жители Похвистнево попросили властей организовать показы фильмов в ДКФото: Архив "КП"
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Жители Похвистнево попросили властей города помочь в организации досуга детей во время школьных каникул. Так, они предложили устраивать просмотры фильмов в местном Дворце культуры, однако, как выяснилось, сделать этого пока невозможно.
- ДК не может организовать таких показов, потому что там отсутствует необходимое оборудование, - приводит слова городской администрации «Похвистнево-Информ».
В мэрии добавили, что в этом году была подана заявка на участие в федеральном конкурсе поддержки кинотеатров. Если ее одобрят, то у Похвистнево есть все шансы получить собственный кинотеатр.
ИСТОЧНИК KP.RU