29 и 30 марта мини-футбольное «Динамо Самара» примет дома «Ухту»

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-29T09:29:15+03:00

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«Динамо Самара» в рамках 16 тура чемпионата России по мини-футболу примет клуб «Ухта». Матчи пройдут пятницу 29 марта (начало – в 19:00 по местному времени) и в субботу 30 марта (начало – в 16:00).

- Давно не играли дома, и хочется порадовать самарских болельщиков красивой и результативной игрой. «Ухта» в последних матчах, в том числе и с лидерами чемпионата, показывает качественный футбол. И если бы не слабая реализация моментов, то ухтинская команда могла рассчитывать на более высокое место в турнирной таблице, - считает главный тренер МФК «Динамо Самара» Максим Горбунов.

После 30 матчей самарцы занимают в турнирной таблице Суперлиги 6 место, «Ухта» идет на 9 – предпоследней – строчке.

ИСТОЧНИК KP.RU