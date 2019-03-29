2019-03-29T09:36:59+03:00
Происшествия

В Нефтегорский суд ушло уголовное дело о преднамеренном банкротстве местного водоканала

Имущество предприятия могли вывести из муниципальной собственности обманом
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Нефтегорский водоканал могли преднамеренно сделать банкротомНефтегорский водоканал могли преднамеренно сделать банкротом
Изменить размер текста:

В четверг, 28 марта, в Нефтегорский суд было передано уголовное дело по преднамеренному банкротству местного водоканала. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- По версии следствия, водоканал обманом вывели из муниципальной собственности. По данному факту было возбуждено два уголовных дела по мошенничеству, - рассказал народный избранник.

Напомним, администрация Нефтегорского района провела сделку по приватизации районных объектов водоснабжения девять лет назад. Тогда это имущество в виде вклада внесли в уставный капитал частного предприятия. При создании концессии район получил только 40% акций. Другая же часть — 60% — отошла частным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре из торгового центра "Мега" эвакуировали людей
Правительство РФ выделит деньги на строительство моста через Волгу у Климовки
Счастливая форма: «Крылья Советов» сыграют с «Арсеналом» в серых футболках
Некоторым жителям Самары компенсируют расходы на цифровые приставки
В Тольятти трех сотрудниц Роспотребнадзора уличили во взятках от предпринимателей
В Самаре на Победе на голову маленького мальчика рухнула глыба льда
«Гав» лучше без «но»: самарцы попросили навести порядок с выгулом собак в парках
В Самаре пройдут мастер-классы по инструментам влияния в жизни и бизнесе и речевой самообороне
В Самаре отреставрируют усадьбу купца Кириллова на Молодогвардейской
Новые тарифы Билайн: безлимитный интернет за 99 рублей, пакетный тариф без абонентской платы и спецпредложение для Интернета вещей
"Из салона вырываются языки пламени": в Самаре на проспекте Кирова загорелся автобус № 226