В Нефтегорский суд ушло уголовное дело о преднамеренном банкротстве местного водоканала

СЕГОДНЯ 09:36 2019-03-29T09:36:59+03:00

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В четверг, 28 марта, в Нефтегорский суд было передано уголовное дело по преднамеренному банкротству местного водоканала. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- По версии следствия, водоканал обманом вывели из муниципальной собственности. По данному факту было возбуждено два уголовных дела по мошенничеству, - рассказал народный избранник.

Напомним, администрация Нефтегорского района провела сделку по приватизации районных объектов водоснабжения девять лет назад. Тогда это имущество в виде вклада внесли в уставный капитал частного предприятия. При создании концессии район получил только 40% акций. Другая же часть — 60% — отошла частным лицам.

ИСТОЧНИК KP.RU