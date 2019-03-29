2019-03-29T12:50:50+03:00
Общество

Жителям Самары не нужно в обязательном порядке менять полисы АО «Астро-Волга-Мед»

Компания была реорганизована и присоединена к АО "МАКС-М", которая раньше приобрела эту страховую организацию
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Все страховые полисы являются действующимиВсе страховые полисы являются действующими
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В декабре 2017 года крупная федеральная страховая медицинская организация АО «МАКС-М» приобрела региональную страховую медицинскую организацию АО СК «Астро-Волга-Мед». В результате 75% населения Самарской области смогли пользоваться надежной страховой защитой своих прав при получении бесплатной медицинской помощи в ведущих медицинских организациях на всей территории Российской Федерации.

В марте 2019 года была произведена реорганизация АО СК «Астро-Волга-Мед» путем присоединения к АО «МАКС-М». Данное присоединение не влечет никаких изменений для застрахованных и гарантирует исполнение страховой организацией всех ранее взятых на себя обязательств. Полисы обязательного медицинского страхования, выданные ранее АО «Астро-Волга-Мед», действительны, замены не требуют и обеспечивают получение медицинской помощи в полном объеме в рамках программ обязательного медицинского страхования на всей территории РФ.

При Вашем желании перерегистрацию полиса обязательного медицинского страхования можно произвести на пунктах страхования, расположенных в районных поликлиниках (конкретные адреса можно уточнить на сайте страховой компании АО «МАКС-М»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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