В Самаре автобус вынесло на разделительную полосу

СЕГОДНЯ 09:51 2019-03-29T09:51:07+03:00

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Утром в пятницу, 29 марта, на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Авроры в Самаре произошло ДТП. Там вахтовый автобус вынесло с дороги на разделительную полосу. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Каким образом автобус оказался на разделительной полосе, вообще не понятно. То ли водитель повернул не туда, то ли его просто занесло, - делятся впечатлениями местные жители.

В результате случившегося автобус практически полностью увяз в снегу. На дороге осталась только его задняя часть, из-за чего движение по одной полосе оказалось парализовано. На месте ДТП работали сотрудники полиции. Им предстоит узнать все обстоятельства случившегося. Информации о пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU